Braga: Artur Jorge avalia trio de emprestados na pré-época

Dos 12 atletas cedidos só três devem iniciar os trabalhos no Minho.

A pré-temporada dos arsenalistas arranca já a 23 de junho e Artur Jorge terá, pelo menos, três emprestados para avaliar. Cristian Borja é um dos que vai integrar o grupo de trabalho. O colombiano realizou 28 jogos nos turcos do Alanyaspor na época passada e tem a concorrência de Sequeira e Moura na ala esquerda.

A lateral direita é uma das áreas que ainda está por fechar. Zé Carlos destacou-se no Gil Vicente na temporada anterior e deverá participar na pré-época, mas ainda depende da possível contratação de Yan Couto, cedido pelo Manchester City em 2021/22, que poderá voltar a entrar nos planos do Braga após as boas exibições na Pedreira. Tiago Esgaio é outra opção para a ala a ser observada, depois de ter estado emprestado ao Arouca.