Braga: Avanços por Bruma mas há concorrência

António Salvador aproveitou uma viagem à Turquia para estabelecer contactos com o Fenerbahçe que permitam continuar a contar com Bruma na próxima época.

Apesar da importância desportiva que está em jogo esta semana, com a disputa, no domingo, da final da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto, o presidente do Braga já trata do futuro, de forma a possuir, logo no início de 2023/24, um grupo forte que permita alcançar a fase de grupos da Champions.

Nesse sentido, António Salvador, que entretanto já voltou a Braga, manifestou interesse, junto do clube turco, em contratar Bruma.

PUB

O prolongamento da cedência, que era hipótese, não deverá concretizar-se, dado que o emblema de Istambul tem sondagens pelo jogador e prefere vendê-lo. Porém, também é possível que a SAD bracarense ofereça perto de cinco milhões de euros por um jogador que, ao cabo de quatro meses, leva quatro golos e cinco assistências, em 20 jogos pelos minhotos.