Braga B dá passo importante para chegar à fase de subida

Bracarenses venceram em Lourosa, com Álvaro Djaló a destacar-se com um bis. No outro jogo da tarde, o S. João de Ver derrotou o Anadia.

Belo jogo em Lourosa, que terminou com um triunfo do Braga (3-2) que cola os encarnados ao líder da Série A, Felgueiras, que apenas joga amanhã.

Começou melhor a equipa da casa, que chegou cedo à vantagem, por Weliton, na sequência de um lance em que Jacob cabeceou à barra.

Os bracarenses responderam bem ao golo sofrido e igualaram pouco depois, num bom remate de Álvaro Djaló, que pouco antes tinha visto Júlio Neiva negar-lhe o golo com uma boa mancha.

A reviravolta seria consumada ao minuto 35, por Kodisang, aproveitando um mau passe de Ricardo Tavares para se isolar e fazer o 2-1.

O arranque do segundo tempo mostrou um Lourosa de olhos postos na baliza contrária, com Jean Batista a acertar no ferro e Furtado a obrigar Hornicek a uma grande defesa, nos primeiros cinco minutos.

Só que a resposta do Braga B foi letal. Álvaro Djaló, o melhor em campo, finalizou um ataque rápido com um remate indefensável, ampliando a vantagem arsenalista para 3-1.

Os bracarenses controlaram a partida até ao minuto 85, altura em que Filipe Andrade, com um cabeceamento certeiro, reduziu para os lusitanistas. O avançado do Lourosa podia ter bisado pouco depois, mas desviou um cruzamento de Jorge Miguel para fora.

Ali ao lado, em S. João de Ver, num jogo entre duas equipas sem possibilidades de atingir a fase de subida, os sanjoaninos levaram de vencida o Anadia (1-0) no jogo que marcou a estreia de Henrique Nunes como treinador dos malapeiros.

O único golo do encontro surgiu em tempo de compensação, por intermédio de Pedro Martelo, numa altura em que os encarnados jogavam em inferioridade numérica.