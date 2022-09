Braga B defronta equipa sub-21 do Everton em Inglaterra

JN Hoje às 17:16 Facebook

O jogo disputa-se na terça-feira e tem caráter particular, mas ainda pode contar para a Premier League International Cup.

A equipa B do Braga estará na terla-feira (19 horas) em Inglaterra para medir forças com a equipa de sub-21 do Everton, num jogo que pode contar para a Premier League International Cup, caso a competição continue a realizar-se, algo que apenas se saberá no dia 20 de setembro, quando a UEFA tomar a decisão final. Para já, a prova está em suspenso, depois de a entidade e os clubes terem acordado algumas alterações no formato.

Neste sentido, o encontro tem, até ver, apenas caráter particular, mas serve para os jovens "arsenalistas" se mostrarem internacionalmente e defenderem os pergaminhos do clube.

"É bom ter estes jogos internacionais para além da Liga 3 e é importante para nos prepararmos porque no futuro todos queremos estar nos grandes palcos. Temos a possibilidade de mostrar o nosso potencial a nível internacional e a responsabilidade de representar o Braga além-fronteiras. Tenho a certeza que vamos dar boa conta disso", perspetivou David Veiga.