Braga B despede-se da Premier League International cup

JN Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O SC Braga B perdeu, esta quarta-feira, frente ao Crystal Palace, por 2-1 e não conseguiu o apuramento para os quartos de final da Premier League International Cup. André Lacximicant foi o autor do golo diante dos londrinos num jogo em que a exibição merecia outro resultado.

Os guerreiros do Minho entraram melhores na partida e rapidamente encontraram o caminho da baliza inglesa. Yan Said, aos três minutos, esteve perto de inaugurar o marcador, mas tal acabou por acontecer pouco depois por intermédio de André Lacximicant. O número 85 apareceu na área e rematou com frieza para o fundo da baliza adversária.

A vencer por 1-0, o Braga B manteve-se por cima do encontro. Todavia, o Crystal Palace, obrigado a pontuar para poder ter possibilidades de seguir para os quartos de final, ameaçou o empate com uma bola ao poste e acabou mesmo por consegui-lo aos 25 minutos. Uma hesitação na área na sequência de um lançamento fez com que a igualdade surgisse por Sean Grahan.

PUB

Até ao final da primeira parte o jogo tornou-se mais equilibrado e não houve mais situações de verdadeiro perigo junto de ambas as balizas.

O segundo tempo foi em grande parte dominado pelo Braga B, tendo sido os guerreiros do Minho os detentores das ocasiões flagrantes de golo. Joseph Withworth, guarda-redes do Crystal Palace, acabou por ser o principal responsável pela manutenção do empate, defendendo os remates de Yan Said e Costinha nos momentos em que o golo esteve perto de aparecer.

A exibição do Braga B justificava mais que um ponto, mas o Crystal Palace acabaria mesmo por conquistar os três pontos com o golo da reviravolta de Wells-Morrison já no período de compensação.

O jogo em Londres foi, assim, a despedida dos guerreiros da primeira participação na Premier League International Cup, acabando no sexto lugar do grupo C com quatro pontos, frutos de duas derrotas, uma vitória e um empate.