Braga B é a equipa do mês

A equipa B do Sporting de Braga recebeu a distinção de equipa do mês da Liga 3 numa nomeação que diz respeito aos resultados obtidos nos meses de setembro e outubro

A formação orientada por Artur Jorge somou 10 pontos nas quatro jornadas que se realizaram nos últimos dois meses, graças ao empate (2-2) diante do CF Canelas 2010 e aos triunfos sobre sobre o CDC Montalegre (2-0), FC Felgueiras 1932 (1-0) e AD Sanjoanense (3-1).



Refira-se que, além do Braga B, o CF Canelas 2010 também somou 10 pontos nos meses de setembro e outubro. Contudo, os Guerreiros do Minho ficaram à frente da turma de Vila Nova de Gaia devido ao terceiro critério de desempate, que consiste no maior número de golos marcados nas quatro rondas (oito golos do SC Braga B contra seis do CF Canelas 2010), uma vez que no segundo critério - número de vitórias - também se registou um empate (3).



Desta forma, os bracarenses foram nomeados a equipa do mês da Liga 3, ficando à frente do CF Canelas 2010, mas também do Real SC, que somou nove pontos, e da UD Oliveirense e SC São João Ver, que contaram oito pontos cada.