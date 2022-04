Braga B e Oliveirense empatam em duelo eletrizante

JN Hoje às 22:34 Facebook

Jogo disputado em Fão terminou com 3-3 no placard, tendo o golo que valeu o empate aos bracarenses surgido para lá do tempo regulamentar, de penálti. Fafe e Anadia empataram a uma bola para a fase de manutenção da Liga 3.

Num duelo que juntou as duas equipas que partilhavam a liderança da Série 2, à entrada para a 3.ª jornada, os bracarenses começaram melhor e construíram, na primeira parte, uma vantagem de dois golos.

Depois de ter visto Nuno Silva negar-lhe o 1-0 com uma grande defesa, Álvaro Djaló, com um excelente golpe de cabeça, adiantou os arsenalistas. O avançado espanhol assistiu Kodisang para o segundo, com o sul-africano a bater o guardião adversário com um remate forte e colocado.

A resposta da Oliveirense começou a desenhar-se nos instantes finais do primeiro tempo, altura em que João Paredes desperdiçou um penálti. No reatamento do jogo houve nova grande penalidade para o conjunto de Oliveira de Azeméis, desta feita convertida por Jaiminho.

A igualdade chegou aos 73 minutos, num autogolo de Zé Pedro, que desviou um cruzamento de Duarte Duarte para a sua baliza. A reviravolta ficaria consumada dez minutos depois, com uma cabeçada certeira de João Faria.

Só que, aos 90+7 minutos, Simão derrubou Kodisang no interior da área da Oliveirense, cometendo uma grande penalidade que Rúben Fonseca converteu no 3-3 final.

Na Série 3 da fase de manutenção, Fafe e Anadia empataram a um golo, mantendo-se separados por dois pontos, com vantagem para os "justiceiros". Nuno Silva adiantou os minhotos, que viram o adversário igualar na segunda parte.