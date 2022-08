Braga B e Varzim empatam num arranque auspicioso da Liga 3

JN Hoje às 19:58 Facebook

O Varzim resgatou um ponto na casa do Braga B (1-1), no jogo inaugural da edição 2022/2023 da Liga 3. Costinha adiantou os bracarenses aos 21 minutos, tendo Gustavo reposto a igualdade bem perto do minuto 90.

Num Complexo Desportivo de Fão repleto de adeptos, Braga B e Varzim proporcionaram uma primeira parte animada, com boas oportunidades junto das duas balizas.

Começaram melhor os poveiros, que viram o guarda-redes Lukas Hornicek impedir que Ludovic e Tovar inaugurassem o marcador no primeiro quarto de hora.

Aos poucos, os bracarenses conseguiram equilibrar o jogo e chegaram ao golo ao minuto 21, por Costinha, descoberto por Roger entre os defesas contrários.

Inaugurado o marcador, houve muito equilíbrio até ao intervalo, com a primeira parte a fechar com uma bola no ferro da baliza do Braga B, na sequência de um livre batido por Quivira.

O primeiro aviso da etapa complementar foi dado por Mathys, que obrigou Ricardo a intervenção apertada. Na resposta, o Varzim ficou perto do empate em duas situações consecutivas, nas quais Guilherme e Lukas Hornicek tiraram "o pão da boca" a João Faria e Onyeka.

Com o avançar do relógio, os poveiros foram perdendo algum discernimento. Tentaram apressar as chegadas à área adversária, o que acabava por beneficiar a estratégia bracarense, que ia fechando bem os caminhos da sua baliza.

No entanto, o golo da igualdade acabaria mesmo por surgir, a 3 minutos dos 90, apontado pelo recém-entrado Gustavo. O avançado brasileiro finalizou da melhor forma uma bela jogada desenhada pelo ataque do Varzim.