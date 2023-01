Braga B empata com o Liverpool na Premier League International Cup

O Braga B empatou, esta quarta-feira, frente ao Liverpool por 0-0 num encontro a contar para a Premier League International Cup.

Apesar de uma boa exibição da equipa B do Braga, os arsenalistas não conseguiram anular o empate diante o Liverpool, em encontro da terceira jornada do grupo C da Premier League International Cup. Os minhotos estiveram reduzidos a dez unidades desde os nove minutos por expulsão de Diogo Fonseca, fator que não impediu os guerreiros de fazerem uma boa exibição.

A melhor oportunidade da primeira parte surgiu por intermédio de Roger, que isolado frente a Fabian Mrozek atirou contra o guarda-redes do Liverpool. No segundo tempo o Braga conseguiu mostrar bons argumentos e criou várias oportunidades, mas sem abrir o marcador. A partida terminou sem golos e o empate dá o quinto lugar do grupo C da Premier League International Cup com quatro pontos. Para os quartos de final apuram-se os primeiros dois classificados e os dois melhores terceiros classificados.