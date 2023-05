Braga B no play-off e Vitória de Setúbal despromovido da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 22:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga B venceu o jogo decisivo frente ao Alverca (2-0) e garantiu o segundo lugar da Série 1 da fase de subida da Liga 3, que lhe vale a ida ao play-off. Por outro lado, o Vitória de Setúbal foi despromovido ao Campeonato de Portugal.

No fecho da segunda fase da Liga 3, o Braga B conseguiu a última vaga para o play-off de subida ao derrotar, em casa, o Alverca por 2-0.

A expulsão de Victor Luiz, perto do intervalo, teve um forte impacto na partida, que ficou resolvida com os golos, ambos de cabeça, de Yan e Guilherme, na etapa complementar.

PUB

O triunfo permitiu aos bracarenses ultrapassar o Alverca na Série 1 da fase de subida e garantir o segundo lugar, apurando-se para o play-off, onde vão defrontar o Lank Vilaverdense, que terminou a Série 2 também na segunda posição.

Ainda na Série 1, a já promovida União de Leiria derrotou o Felgueiras por 2-0, com golos de Afonso Valente e Diogo Leitão num espaço de poucos minutos, a meio da segunda parte.

Na fase de manutenção, o Oliveira do Hospital salvou-se da descida - e condenou os sadinos à queda ao Campeonato de Portugal - com um golo perto do fim, apontado por André Salvador, no decisivo duelo com o Vitória de Setúbal.

Por estranho que possa parecer, o golo não evitou o desaire dos conimbricenses, por 2-1, mas permitiu-lhes terminar a Série 3 na segunda posição, com os mesmos pontos do que o Vitória de Setúbal e com vantagem no confronto direto, pela diferença de golos.

O Estádio do Bonfim, com cerca de 13 mil adeptos nas bancadas, chegou a sonhar com a permanência após os golos de Filipe Oliveira e Zequinha, mas a noite acabou em desilusão pelo golo tardio de André Salvador.

Quanto ao Sporting B fez a sua parte para se manter na Liga 3 ao derrotar o já despromovido Real por 2-1. Ainda assim, os leões tiveram de recuperar de desvantagem no marcador, com Tiago Ferreira, de penálti, e Fatawu, com um golaço, a responderem ao tento inicial de Dinho.