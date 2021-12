Braga B ultrapassa Oliveirense no topo da série A da Liga 3

Hoje às 21:33 Facebook

Arsenalistas venceram em Oliveira de Azeméis e isolaram-se na liderança da série A. União de Leiria derrotou o Torreense e alargou a vantagem no trono da série B.

Com o triunfo por 4-2 em Oliveira de Azeméis, o Braga B ultrapassou a Oliveirense no comando da série A da Liga 3. Uma descoordenação entre Luizinho e o guarda-redes Kadú originou o 1-0, apontado na própria baliza pelo avançado da Oliveirense. No segundo tempo, Schurrle e Rodrigo Gomes ampliaram a vantagem arsenalista para 3-0, mas a reação local foi imediata, com Vasco Gadelho, num remate muito colocado, e João Paredes a encurtar a desvantagem para a margem mínima. Perto do fim, em contra-ataque, Yan Said fechou o resultado.

O último lugar do pódio é agora ocupado pelo Lourosa, que derrotou o V. Guimarães B por 2-0, com golos de Joel Silva e Gil Dias.

No restante jogo da série A de hoje, Fafe e São João de Ver empataram a uma bola. Areias, num remate de primeira, deu vantagem aos minhotos, mas Miguel Pereira, perto do fim, repôs a igualdade com uma cabeçada perfeita.

No duelo que juntou os dois primeiros classificados da série B, a U. Leiria reforçou a liderança após bater o vice-líder, Torreense, por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Pedro Marques na própria baliza.

Os restantes jogos terminaram empatados. Nii Plange bisou pelo Oriental Dragon no 2-2 diante da U. Santarém, num jogo em que Deivison, autor de um golaço, desperdiçou uma grande penalidade para os escalabitanos.

O Oliveira do Hospital, única equipa ainda sem vencer na Liga 3, voltou a desperdiçar uma vantagem no confronto com o Caldas. Luís Farinha, à entrada do último quarto de hora, respondeu ao tento inaugural de Regis.