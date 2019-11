Braga bate Besiktas (3-1) e fica a um ponto do apuramento

Adriano Rocha Ontem às 21:57 Facebook

O Braga somou, esta quinta-feira à noite, a terceira vitória no Grupo K da Liga Europa, ao bater o Besiktas, por 3-1. Os guerreiros seguem isolados na liderança - o Wolverhampton ganhou em casa ao Slovan Bratislava -, ficando a um ponto de garantirem matematicamente o apuramento para os 16 avos de final. Mas podem até perder os dois jogos e seguir em frente, bastando para isso que a equipa eslovaca não vença as duas últimas partidas.

Na Pedreira, a noite foi de Paulinho, autor de dois golos. O avançado inaugurou o marcador aos 15 minutos, com um cabeceamento certeiro após pontapé de canto de Sequeira. O bis de Paulinho chegou aos 37 minutos, ao emendar um cruzamento de Galeno, e permitiu voltar a desfazer o empate, já que Tyler Boyd, americano de origem neo-zelandesa vendido no início da época pelo V. Guimarães ao Besiktas, havia batido Eduardo oito minutos antes, depois de tirar Sequeira do caminho.

O Braga procurou o golo da tranquilidade na segunda parte, mas só voltou a bater Karius à entrada para os últimos 10 minutos. Marcou Wilson Eduardo, a centro de Galeno - o brasileiro já fizera a assistência para o segundo golo de Paulinho -, sentenciando de vez a partida e confirmando a eliminação do Besiktas.

Com dez pontos em quatro jornadas, o Braga pode carimbar o apuramento se pontuar na receção ao Wolverhampton, no próximo dia 28. E mesmo perdendo com a equipa de Nuno Espírito Santo - venceu com um golo do mexicano Raúl Jiménez nos descontos (90+2), depois de Ruben Neves ter desperdiçado um penálti (48 m), a castigar falta sobre Pedro Neto -, os minhotos podem passar aos 16 avos de final se o Slovan Bratislava, o rival na sexta e última jornada, não ganhar na visita ao Besiktas.