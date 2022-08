Braga bate Famalicão e sobe ao pódio da Supertaça feminina

JN/Agências Hoje às 13:40 Facebook

O Sporting de Braga venceu, esta sexta-feira, o Famalicão, por 2-0, no jogo de atribuição do terceiro lugar da Supertaça feminina, realizado no Complexo Desportivo de Fão, em Esposende.

O Braga adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Beatriz Fonseca, isolada diante da guardiã brasileira Dani Neuhaus, graças a um passe em diagonal de Vanessa Marques, ainda antes do meio-campo.

Na segunda parte, a superioridade bracarense materializou-se com o tento da neerlandesa Joline Amani, aos 69, após recuperar a bola à entrada da área famalicense e combinar com a canadiana Caroline Kehrer, no flanco esquerdo.

Famalicão e Sporting de Braga tinham sido batidos ambos por 3-0 por Sporting e Benfica, respetivamente, nas meias-finais do novo formato da prova que junta os quatro primeiros classificados do campeonato nacional da época passada.

Ainda esta sexta-feira, o campeão nacional, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, Sporting, defrontam-se pela conquista deste primeiro troféu da nova época, pelas 20:30 horas, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.