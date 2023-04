Braga bate Gil Vicente e também sonha com o título

JN Hoje às 20:00 Facebook

O Braga derrotou, este domingo, o Gil Vicente e também aproveitou a derrota do líder Benfica para se aproximar do primeiro lugar da Liga, agora à distância de seis pontos.

Um golo de Ricardo Horta, à passagem dos 30 minutos, foi suficiente para a equipa de Artur Jorge somar mais uma vitória, que lhe aumenta as esperanças de ainda lutar pelo título de campeão.

O Braga passa a somar 65 pontos, menos seis do que o Benfica, com quem vai jogar daqui a três jornadas, e menos dois do que o F. C. Porto, segundo classificado.