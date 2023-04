Braga bate Portimonense e volta provisoriamente ao segundo lugar da Liga

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga ascendeu, este sábado, provisoriamente, ao segundo lugar da Liga, ao conseguir, na receção ao Portimonense (4-1), a quinta vitória consecutiva na prova, em encontro da 30.ª jornada.

Abel Ruiz, aos dois minutos, Iuri Medeiros, aos 32, Niakaté, aos 38, e Ricardo Horta, aos 67, apontaram os tentos dos 'arsenalistas', enquanto Rui Gomes faturou para os algarvios, aos 45+2.

Na classificação, o onze de Artur Jorge passou a contar 71 pontos, mais um do que o F. C. Porto e menos três do que o líder Benfica, que ainda não atuaram na ronda 30, enquanto o Portimonense manteve-se com 33 pontos, no 13.º lugar.

PUB

Veja o resumo do jogo: