Braga cai em Glasgow e está fora da Liga Europa

O Braga foi eliminado esta quinta-feira nos quartos de final da Liga Europa, ao perder, no prolongamento, em Glasgow, com o Rangers, por 3-1, no jogo da segunda mão, após o triunfo caseiro por 1-0.

Os escoceses não demoraram a anular a vantagem minhota. Ainda não tinham decorrido dois minutos e a eliminatória já esta empatada, fruto do golo do lateral direito Tavernier, numa jogada iniciada por Kent do lado esquerdo, com Barisic a cruzar para a área, Aribo desviar a bola para o segundo poste e o defesa a surgir oportuno e a atirar certeiro para o 1-0.

Pouco depois, novo susto para os arsenalistas, com Roofe a cabecear para o golo, mas com o VAR a anular o lance por corte com o braço de Barisic no decorrer da jogada. Mais forte, o Rangers continuou a pressionar e Roofe e Ramsey também provocaram calafrios na defensiva do Braga.

A partir dos 20 minutos, o conjunto português conseguiu começar a respirar um pouco melhor e Ricardo Horta atirou ligeiramente por cima da barra. No entanto, as situações de maior perigo continuaram a pertencer aos locais, com Roofe, primeiro, e Aribo depois, a estarem muito perto do segundo golo.

Aos 42 minutos, duplo golpe para o Braga. Penálti contra os minhotos e expulsão direta de Vítor Tormena por falta sobre Roofe. Chamado a converter, Tavernier não perdoou e colocou os escoceses pela primeira vez na frente da eliminatória.

Carlos Carvalhal mexeu na equipa ao intervalo para tentar dar mais dinamismo ao jogo, mas a equipa comandada por Giovanni Van Bronckhorst continuou por cima e aos 70 minutos voltou a meter a bola na baliza, mas Roofe estava em fora de jogo e o lance foi anulado pelo VAR.

Os arsenalistas não deixaram de procurar uma oportunidade para chegar à baliza do Rangers e quando o fizeram, colheram frutos. Aos 83 minutos, David Carmo saltou mais alto que a defensiva contrária, fez o 2-1 e igualou a eliminatória, levando o jogo para prolongamento.

No tempo extra, embora o Braga mostrasse ter maior frescura física, foram os escoceses a marcar, por Roofe, aos 101 minutos, e a voltarem a estar nas meias-finais.

Pouco depois, Iuri Medeiros foi expulso por ver dois amarelos seguidos, primeiro por uma falta e depois por protestos, deixando a equipa apenas com nove em campo e complicando ainda mais o apuramento.

O Rangers teve ainda duas excelentes situações para dilatar o marcador, mas Arfield atirou ao lado em posição frontal e depois acertou na barra. Já os arsenalistas não tiveram argumentos para mais.