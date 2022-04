Braga: calar o inferno e manter vivo o sonho europeu

João Faria, em Glasgow Hoje às 20:53 Facebook

Fé braguista desafia poderio protestante. Equipa minhota enfrenta a primeira casa cheia na UEFA, mas vitória na "pedreira" dá ânimo para seguir em frente.

Em plena Semana Santa, os guerreiros do Minho, que tão bem têm representado a Cidade dos Arcebispos nesta edição da Liga Europa, têm hoje um teste de fogo frente ao Rangers, conhecido pela exuberância dos adeptos e a faceta protestante. Porém, mais do que uma questão de fé, a vencer por 1-0 no "intervalo" dos quartos de final, a equipa minhota vai entrar em vantagem no Ibrox na decisão da eliminatória e Carlos Carvalhal, embora espere um jogo difícil, acredita no apuramento.

"O objetivo principal é tentar vencer. Não vimos para aqui defender nada. Vamo-nos atirar ao jogo", disse o treinador do Braga, na antevisão do desafio.