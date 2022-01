Braga cancela Gala Legião de Ouro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:28 Facebook

Clube minhoto justifica a decisão pelo agravamento da pandemia em Portugal.

A edição de 2022 da habitual Gala Legião de Ouro do SC Braga foi cancelada. Em comunicado publicado no site oficial, o clube reforça o agravamento da situação pandémica em Portugal para justificar a "difícil, mas inevitável" decisão.

As comemorações dos 101 anos de existência do clube minhoto vão cingir-se ao hastear da bandeira no dia 19 de janeiro e entrega dos emblemas de 25, 50 e 75 anos de sócio a 22 deste mês.

"Voltaremos em força em 2023, ano em que o Clube festejará 102 anos de história e no qual se realizará a habitual Gala Legião de Ouro", pode ler-se no comunicado.