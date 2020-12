Braga carimba passagem com resultado expressivo em Atenas

Luís Antunes Hoje às 19:47 Facebook

O Braga venceu o AEK (4-2), em Atenas, nesta quinta-feira, e carimbou o passaporte para os 16 avos de final da Liga Europa. Os bracarenses realizaram uma exibição convincente e abrilhantada pela magia de Galeno.

O empate até poderia servir para o apuramento, mediante determinados condicionalismos, no entanto os minhotos entraram claramente a pensar na vitória e de forma demolidora. Aos 10 minutos já venciam por dois golos de diferença com Tormena e Esgaio a concluírem lances com a génese no flanco esquerdo.

Os gregos com André Simões e Nélson Oliveira reagiram e aproveitaram um enorme erro defensivo bracarense para reduzir por intermédio do avançado português.

Apesar da melhoria do oponente, os arsenalistas não baixaram a intensidade e continuaram a criar perigo, sobretudo devido às ações de Galeno que serviu Ricardo Horta no 3-1.

Numa posição confortável, o conjunto geriu a vantagem e ainda ampliou a diferença com um belo golo de Galeno. Um final perfeito para uma exibição de classe do extremo que realizou mais duas assistências. Os gregos voltaram a reduzir, mas o destino do duelo estava traçado.