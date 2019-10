Braga cede empate com o Slovan Bratislava

Hoje às 19:51, atualizado às 20:03 Facebook

Bruno Viana no melhor e no pior. Central abre o ativo e faz o autogolo que dá o ponto (2-2) à equipa eslovaca

O Braga empatou, esta quinta-feira, 2-2, com o Slovan Bratislava, na segunda jornada do grupo K da Liga Europa. A formação arsenalista esteve duas vezes na frente, com golos de Bruno Viana e Galeno, mas permitiu a igualdade, por duas vezes, a última já mesmo na reta final do encontro.

O central Bruno Viana abriu o marcador, de cabeça, mas, na compensação da primeira parte, a formação eslovaca chegou ao empate, num penálti convertido por Andraz Sporar.

Na segunda parte, um golo calibre extra de Galeno levou a "Pedreira" ao delírio, mas, ao cair do pano, um corte infeliz de Bruno Viana deu a igualdade ao Slovan Bratislava. Um balde de água fria para a equipa de Ricardo Sá Pinto.