Braga cede igualdade frente ao Leicester ao cair do pano

O S. C. Braga esteve três vezes na frente do marcador, mas acabou por ceder um empate a três golos na receção aos ingleses do Leicester, em jogo da quarta jornada do Grupo G da Liga Europa.

A equipa orientada por Carlos Carvalhal entrou determinada a fazer esquecer a goleada (4-0) sofrida em Inglaterra na ronda anterior e esteve muito perto de somar os três pontos não fosse o tento britânico nos últimos instantes da partida.

O médio libanês ​​​​​​​Al Musrati colocou os arsenalistas a vencer aos 4 minutos, mas a vantagem portuguesa durou apenas cinco minutos, quando Barnes fez a igualdade.

Paulinho recolocou os minhotos na frente do marcador a meio do primeiro tempo, resultado com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, o conjunto braguísta foi conseguindo segurar o 2-1 até que, aos 79, o Leicester, por Thomas, empatou pela segunda vez o encontro.

No primeiro minuto dos descontos Fransérgio fez o 3-2 e quando se pensava que o S. C. Braga ia sair com os três pontos, Vardy, aos 90+5, voltou a deixar tudo igualado.

Com este desfecho, os ingleses, que lideram o Grupo G (10 pontos), já carimbaram a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa, enquanto os arsenalistas são segundos, com sete pontos, mais quatro do que AEK de Atenas e Zorya.

A formação ucraniana foi à Grécia surpreender, por 3-0, o conjunto dos portugueses André Simões (foi titular), Nélson Oliveira (esteve no banco), Hélder Lopes, Paulinho e David Simão.