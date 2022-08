Braga com ataque histórico e no pódio da Europa

Só o PSG supera os minhotos e é preciso recuar 50 anos para ver um registo ofensivo superior no campeonato português.

O resumo dos jogos dos arsenalistas define-se numa palavra: golos. E no encontro de anteontem os minhotos marcaram seis ao Arouca. O setor atacante começou a temporada a todo o gás e o Braga é a segunda equipa no top-5 das ligas da Europa com o melhor ataque e, em Portugal, já não se via nada assim há 50 anos.

A turma de Artur Jorge já leva 17 golos marcados nas quatro primeiras jornadas do campeonato e é difícil encontrar um registo melhor. Aliás, é preciso recuar até à temporada 1972/73 para ver um ataque mais prolífero. Na altura, o Benfica terminou a quarta jornada com 22 golos. Em género de comparação, neste milénio o melhor ataque era também o das águias, na época 2009/10 (14 golos), até agora os guerreiros fazerem história. Estes números mostram que o Braga de Artur Jorge é uma máquina ofensiva impressionante e, jogo após jogo, Simon Banza continua a ser o destaque. Frente ao Arouca, precisou apenas de 23 segundos para fazer as redes abanar e chegou aos cinco golos em quatro jogos.