Braga com noite para esquecer em Leicester

JN Hoje às 21:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O S. C. Braga teve uma noite gelada na deslocação ao recinto do Leicester, saindo de Inglaterra goleado por 4-0, na terceira jornada do Grupo G da Liga Europa.

O pesadelo do conjunto orientado por Carlos Carvalhal, que até então tinha vencido os dois encontros anteriores, começou a ser desenhado ainda no primeiro tempo, quando Iheanacho adiantou o conjunto britânico aos 21 minutos.

Até ao intervalo, os minhotos conseguiram conter o adversário, contudo, logo depois do recomeço, o segundo golo do avançado nigeriano deixou a tarefa lusa mais complicada.

Praet, aos 67 minutos, e Maddison, aos 78, deram maior expressão ao triunfo do Leicester.

Com este desaire, os arsenalistas viram o adversário isolar-se na liderança do Grupo G, com mais três pontos.

No outro encontro, os gregos do AEK de Atenas foram à Ucrânia vencer o último, o Zorya, por 4-1, e ascenderam ao terceiro lugar, com três pontos.