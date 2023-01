Braga com poder de fogo nunca visto neste século

Minhotos já levam 37 golos na Liga, registo inédito à 16.ª jornada.

O percurso até agora no campeonato está a ser dos melhores que os arsenalistas já fizeram. O segundo lugar na Liga, com mais um ponto que o F. C. Porto, terceiro classificado, e a quatro do líder Benfica, é prova de que o Braga está a bater-se muito bem no topo da Liga. Um fator que ajuda a explicar o sucesso dos minhotos é o aumento significativo de poder de fogo: neste século, à 16.ª jornada, o Braga nunca marcou tantos golos como os 37 que já leva no campeonato.

A turma de Artur Jorge é uma verdadeira máquina goleadora e nem em 2009/10, quando os arsenalistas lideravam a Liga nesta fase, marcaram tanto, apenas 23 golos. Se em 2022/23 o Braga tem o melhor registo ofensivo deste século, o segundo melhor foi há precisamente dez anos, quando os minhotos tinham 35 golos à 16.ª jornada. Mas os impressionantes números ofensivos não ficam por aqui. No campeonato, a equipa leva uma média de 2,31 golos por jogo. É verdade que só passaram 16 jornadas, mas este já é o maior registo da história recente dos guerreiros. A continuar assim, os minhotos podem chegar aos 78 golos na -liga, superando o melhor registo (74) de 2017/18.