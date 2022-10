Braga com pressa de agarrar dragões na vice-liderança

Al Musrati e Vitinha (golaço!) marcam no regresso braguista às vitórias na Liga. Jogo ficou resolvido na meia hora inicial. Moral em alta para Berlim.

O Sporting de Braga voltou às vitórias na Liga, num jogo em que foi mais forte do que o Estoril e, mostrando ter aprendido com erros recentes, após se colocar em vantagem por dois golos, geriu com total eficácia a supremacia.

Mais do que os três pontos que o colam ao F. C. Porto na segunda posição, a seis pontos do líder Benfica, a equipa de Artur Jorge deu uma resposta concludente, após os sinais de retoma que já havia dado em Felgueiras, para a Taça de Portugal.