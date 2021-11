Braga com saldo positivo contra o Santa Clara

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:19 Facebook

Registo de jogos em casa dá confiança à equipa orientada por Carlos Carvalhal.

Os arsenalistas entram para o encontro frente ao Santa Clara, no sábado, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com confiança porque o registo de jogos do Braga, em casa, contra a equipa açoriana é favorável. Nos nove encontros disputados no estádio bracarense, apenas dois não terminaram com os minhotos na frente do marcador. Os guerreiros perderam na época passada por 1-0, na Liga, e empataram a um golo em 2003, também para o campeonato, tendo vencido os outros sete.

Este registo positivo dá confiança ao Braga, que vem da derrota mais pesada da presente temporada, frente ao Benfica, por 6-1. A partida da Taça de Portugal marca também o regresso de Nuno Campos, treinador do Santa Clara, à pedreira. O técnico foi adjunto de Paulo Fonseca no Braga, em 2015/16.