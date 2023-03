Braga como exportador de talento para tubarões

Arsenalistas serão clube vendedor e vão trabalhar perto de PSG e Manchester United.

A entrada do Qatar Sports Investments como investidor na SAD dos guerreiros pode estar perto de começar a apresentar resultados. O plano do grupo que já detém o PSG passa por adquirir o Manchester United e criar um sistema multi-clube, do qual o Braga fará parte. De acordo com informações recolhidas pelo JN, a estratégia pode passar pelos arsenalistas contratarem jovens talentos nos mercados europeu e sul-americano, para os desenvolver e, posteriormente, vender a Paris Saint-Germain e Manchester United. De notar que estes dois "tubarões" poderiam ter direito de preferência no momento de transferir estes jogadores.

O Braga elevava, assim, o estatuto no panorama do futebol internacional, tornando-se um clube formador de talentos. Estes aumentariam a qualidade do plantel dos arsenalistas, o que beneficia o emblema liderado por António Salvador, uma vez que tal incrementa as chances de conquistar títulos. Além disso, as verbas que o Braga receberia pelos jovens jogadores permitiriam dar continuidade ao processo de evolução que tem sido evidente nas últimas duas décadas.