Braga confirma Bruma como reforço de inverno

O extremo, de 28 anos, chega cedido pelo Fenerbahçe até ao final da temporada. Acordo não contempla opção de compra.

Bruma foi anunciado, este domingo, com o mais recente reforço do Braga. O internacional português, de 28 anos, vai integrar o plantel orientado por Artur Jorge até ao final da temporada, cedido pelo Fenerbahçe (Turquia). Os braguistas não ficam com opção de compra.

Bruma tem no currículo passagens pelo Sporting, Galatasaray, Olympiacos, Real Sociedad, RB Leipzig e PSV, tendo conquistado já campeonato, taça e supertaça da Turquia, um campeonato da Grécia, para além de uma taça e uma supertaça dos Países Baixos.