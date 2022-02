Braga confirma buscas, mas diz que "denúncias não têm fundamento"

JN/Lusa Hoje às 19:14 Facebook

O Sporting de Braga confirmou, esta terça-feira, ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, mas defende que as denúncias anónimas que estiveram na base do procedimento policial "não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade".

"O Sporting de Braga confirma que recebeu, nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, elementos da Polícia Judiciária, os quais solicitaram acesso a documentação no âmbito de uma denúncia anónima", diz o comunicado publicado no site oficial do clube.

O emblema liderado por António Salvador frisou que, "apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o Sporting de Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades".

"O Sporting de Braga e os seus responsáveis estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada", acrescenta o comunicado, concluindo que, "no âmbito destas diligências, nem clube, nem SAD, nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos".