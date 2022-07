Braga confirma reforço em dia calmo

JN Hoje às 21:40 Facebook

Com a novela Cristiano Ronaldo a dominar todas as atenções, mas sem que sejam conhecidas grandes novidades, a nota do dia vai para a oficialização do mexicano Diego Lainez como reforço do Braga e o empréstimo de Loum pelo F. C. Porto ao Reading.

Braga: "Diego Lainez é reforço. O extremo mexicano chega proveniente do Real Bétis cedido por empréstimo, com opção de compra de 7 milhões de euros. A mais recente contratação dos Gverreiros do Minho soma 20 internacionalizações pela seleção principal do México. Diego Lainez é a quarta contratação para a formação liderada por Artur Jorge esta temporada", anunciaram os arsenalistas nas redes sociais, poucos momentos antes do jogo de apresentação da equipa aos sócios, naquilo que é a oficialização da transferência anunciada no dia anterior pelo presidente António Salvador.

F. C. Porto: O médio senegalês Mamadou Loum rumou ao Reading por empréstimo dos dragões, ficando o clube inglês com opção de compra no final da temporada. O centrocampista defensivo, de 25 anos, contabilizou 32 jogos e dois golos em 2021/22 pelo Alavés, recém-despromovido à 2.ª Liga espanhola, e vai encarar a segunda cedência seguida desde que se mudou há três épocas a título definitivo para os azuis e brancos. Campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2019/20, Mamadou Loum chegou inicialmente ao F. C. Porto por empréstimo do Braga, cuja formação principal nunca representou, a meio de 2018/19, após ter estado também cedido ao Moreirense. De acordo com a imprensa, o Reading, do avançado luso-angolano Lucas João, acordou uma cláusula de opção de compra de cinco milhões de euros pelo centrocampista, que realizou 23 jogos e um golo com os 'azuis e brancos' e tem contrato até junho de 2024.

Boavista: O guarda-redes João Gonçalves prolongou contrato com o Boavista até junho de 2025, adicionando mais um ano ao atual vínculo. "Trabalho sempre nos limites para cumprir o meu grande objetivo: jogar pela equipa principal do Boavista. Acredito que o meu dia vai chegar e vou continuar focado e empenhado no trabalho do dia a dia para ajudar a equipa em tudo o que for possível", observou o 'guardião', em declarações ao site oficial. João Gonçalves, de 21 anos, concluiu a formação ao serviço do Boavista, depois de passagens por Leixões, Padroense, Leça do Balio e Salgueiros, mas não competiu em 2021/22, campanha em que esteve na sombra de Rafael Bracali e Alireza Beiranvand.

Marítimo: O lateral Tim Sonderstrom e o clube insular rescindiram contrato por mútuo acordo. "A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou a acordo com o jogador Tim Roger Soderstrom para a rescisão do seu contrato", pode ler-se na nota publicada pelos insulares no site oficial, em dia de apresentação da equipa aos adeptos. O atleta natural de Estocolmo mudou-se para o conjunto verde rubro em janeiro de 2021, tendo disputado, ao longo de uma temporada e meia, oito encontros pelo plantel principal e um pela equipa B, na sua primeira experiência fora da Suécia. "O emblema verde-rubro agradece o empenho e a dedicação com que Tim Soderstrom serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal", acrescentaram os 'leões' do Almirante Reis.

Olympiacos: O médio sul-coreano Inbeom Hwang e o defesa-esquerdo israelita Doron Leidner são reforços do clube treinado pelo português Pedro Martins.

Panathinaikos: O avançado esloveno Andraz Sporar, que se despediu do Sporting na quinta-feira, foi apresentado como reforço do clube grego, no qual vai vestir a camisola número 9. "Estou pronto para jogar com o Slavia [para a Liga Conferência Europa]. Já lhes marquei dois golos", afirmou o jogador na apresentação. Com esta transferência os leões encaixaram 3,5 milhões de euros.

Vilafranquense: O extremo João Mário, ex-Académica, é reforço. O extremo luso-guineense, de 28 anos, chega ao emblema ribatejano proveniente da Briosa, clube que representou nas duas últimas temporadas, já depois de ter alinhado pelo Académico de Viseu nas três épocas anteriores. João Mário continua a ser comandado pelo técnico Rui Borges, com quem trabalhou em Coimbra e em Viseu.

Estrela da Amadora: O médio Sebastián Guzmán, oriundo dos colombianos do Once Caldas, clube que representou nas últimas cinco temporadas, vai reforçar a equipa da Reboleira. O jogador colombiano, de 25 anos, torna-se assim a 17.ª 'cara nova' do plantel orientado por Sérgio Vieira, depois desta quinta-feira ter sido anunciada a contratação de Erivaldo Almeida oriundo dos brasileiros do CA Votuporanguense, da série A3 do campeonato Paulista, emprestado pelo Grêmio Novorizontino.

Torreense: O português Duarte Carvalho vai representar o clube de Torres Vedras na temporada 2022/23, depois de ter estado ao serviço da equipa sub-23 do Estoril na temporada passada. "O Sport Clube União Torreense informa que o jogador português Duarte Barros Mariano Carvalho, de 20 anos, é reforço para a temporada 2022/2023", pode ler-se no comunicado divulgado pelo conjunto de Torres Vedras. O jovem médio fez quase toda a formação no Sporting, tendo representado em dois momentos o Estoril, primeiro em 2019/20, antes de regressar ao clube 'leonino', rumando, de novo, ao emblema canarinho. Na época passada, anotou três golos em 13 jogos pela equipa de sub-23 estorilista e realizou um encontro na I Liga, na 32.ª jornada, na derrota diante do Famalicão (1-3).

Sumqayit: O português Filipe Chaby deixou o Sporting e vai jogar no Azerbaijão, tendo sido oficializado como reforço do novo clube até 2024. "Novo capítulo", escreveu nas redes sociais, acompanhando a mensagem com um vídeo da apresentação.