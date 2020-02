Braga conquista mundialito de futebol de praia

JN/Agências Hoje às 14:58 Facebook

Guerreiros do minhoto vencem Spartak de Moscovo por 8-3.

O Braga conquistou o Mundialito de Futebol de Praia, ao vencer o Spartak de Moscovo, na Rússia, por 8-3. Este é o segundo título consecutivo da equipa minhota na competição.

No primeiro período Jordan Santos adiantou a equipa portuguesa, com Rafael Padilha e Bruno Xavier a aumentarem a vantagem, enquanto no segundo período Bê Martins fez o quarto golo, antes de Ahmadzadeh reduzir.

No terceiro e último período André Lourenço marcou o quinto do Sporting de Braga, com Léo Martins, Filipe Silva e Jordan a marcarem também, enquanto pela equipa russa apontaram os golos Zemskov e Pavlenko.

Com o triunfo deste domingo, o Sporting de Braga, que também é campeão europeu, revalidou o título mundial conquistado na época passada, então frente aos italianos do Catânia.