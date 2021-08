Braga contrata internacional georgiano Elisandro

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

O internacional georgiano Elisandro é o mais recente reforço da equipa de futsal do Braga.

Natural do Brasil e internacional pela Geórgia, o pivô de 34 anos, que já alinhou no Benfica em 2016/17, chega dos italianos do Real San Giuseppe, depois de três temporadas nos espanhóis do Inter Movistar, onde conquistou uma Liga dos Campeões ao lado de Pola, outro reforço dos bracarenses para a próxima temporada.

"O Sporting de Braga é uma grande equipa, tem um bom projeto e grandes ambições. Estou aqui para contribuir e estou ansioso para que a temporada comece", afirmou aos meios do clube.

Elisandro considerou que a liga portuguesa "está a ficar muito competitiva" e que o que o "cativou foi a ambição do Sporting de Braga de querer fazer uma boa equipa, competir e fazer história".

"Espero ajudar o clube com a minha experiência, após ter jogado em grandes competições e ter sido campeão", disse.