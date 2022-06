Braga contrata Sikou Niakaté para o eixo defensivo

JN Hoje às 16:27 Facebook

Sikou Niakaté vai reforçar os bracarenses na próxima temporada. A chegada do central canhoto francês, de 22 anos, pode dar fôlego à possível saída de David Carmo.

O defesa gaulês foi cedido, até ao final da época, pelo Guingamp, da Ligue 2. Na última temporada, Niakaté jogou no Metz, do principal escalão do futebol francês, igualmente emprestado pelo clube da Bretanha, tendo participado em 12 encontros.

Formado no PSG e internacional sub-20 por França, o central tem a possibilidade de se vincular em definitivo ao clube arsenalista, bastando para isso que atue em metade dos jogos oficiais dos bracarenses, em 2022/2023. Caso isso aconteça, o Braga terá de desembolsar perto de 2 milhões de euros pelo passe do jogador.

Sikou Niakaté é um central canhoto, particularidade que poderá fazer dele um potencial substituto de David Carmo no plantel comandado por Artur Jorge, caso se confirme a saída do internacional português este verão.