Braga defende Shade Pratt: "A discriminação é, para este clube, um ataque intolerável"

Depois da denúncia de Shade Pratt, o Braga emitiu, esta quarta-feira, um comunicado a defender a atleta e revelou que avançou para uma participação na Federação Portuguesa de Futebol.

"Ser do SC Braga implica a valorização do outro, o respeito pela diferença e a luta intransigente por uma convivência que salvaguarde aquilo que defendemos para a vida em comunidade. A discriminação é, para este clube, um ataque intolerável às regras básicas que norteiam a nossa noção de sociedade e não passará sem a devida denúncia e a afirmação categórica do posicionamento que exigimos para o SC Braga", começou por dizer o clube minhoto em comunicado.

Shade Pratt, futebolista da equipa feminina do, recorreu às redes sociais para denunciar um ato de alegado racismo durante o jogo entre a equipa minhota e o Cadima, disputado no último domingo, em Cantanhede, que terminou com o triunfo das arsenalistas, por 7-0. E o Braga já avançou com uma participação à FPF.

"Com a coragem que lhe admiramos, a nossa atleta Shade Pratt decidiu tornar público um episódio lamentável e que já mereceu, da parte do clube, uma participação disciplinar para a Federação Portuguesa de Futebol, cujo histórico é também claro na defesa deste desporto enquanto veículo de aproximação entre as pessoas, qualquer que seja a sua origem".