Braga derrota Benfica com golo a cinco segundos da buzina final e é lider

O Braga triunfou na visita ao pavilhão do Benfica (4-3), com um golo que pareceu um golpe de teatro, quando faltavam apenas cinco segundos para a buzina final. Os ex-benfiquistas Robinho e Fábio Cecílio bisaram, na partida que deixa os bracarenses no topo da tabela.

No encontro de destaque da 16.ª jornada do campeonato todas as atenções estavam viradas para o que o Braga poderia fazer no pavilhão da Luz, especialmente porque ambas as equipas estão em grande momento de forma.

Nunes abriu o marcador para as águias, antes de Robinho e Fábio Cecílio darem a volta ao resultado. No entanto, antes do intervalo, Jacaré repôs o empate.

PUB

O segundo tempo foi algo pacato até aos 30 minutos, quando Gonçalo Sobral deixou os encarnados em vantagem. Mas foi aí que o jogou ganhou outro encanto.

Aos 34 minutos, Robinho rematou para o bis que deixava tudo empatado, antes de Fábio Cecílio consumar a "traição" da dupla de ex-benfiquistas, marcando o segundo golo da noite, que deixa o Braga no topo da tabela do campeonato.