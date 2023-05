Braga derrota o Santa Clara com golos depois dos 87 minutos

JN Hoje às 20:02 Facebook

Açorianos conseguiram empatar depois de estarem a perder por 3-1, mas não evitaram a derrota que os deixa mais perto da despromoção. Arsenalistas dão passo importante para assegurarem o terceiro lugar.

O Braga venceu, este domingo, o Santa Clara num jogo com sete golos e decidido nos últimos minutos (5-3).

Com golos de Ricardo Horta, Niakité e Abel Ruiz, os braguistas foram para o intervalo com dois golos de vantagem (3-1), mas distraíram-se e permitiram a recuperação da equipa açoriana, com Matheus Babi e Boateng a estabelecerem o empate.

O 3-3 apareceu aos 85 minutos, mas durou pouco, já que Bruma, instantes depois, apareceu para dar nova vantagem ao Braga, que voltou a marcar aos 90+4, através de Pizzi.

Com estes três pontos, o Braga passa a contar 74, mais quatro do que o Sporting, e pode garantir o terceiro lugar já na próxima jornada. Pelo contrário, o Santa Clara mantém o último lugar e a despromoção pode ficar consumada também na próxima ronda.