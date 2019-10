Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Braguistas somaram a quinta vitória consecutiva e dão continuidade ao bom momento na Liga Europa.

Um golo de Wilson Eduardo e outro de Ricardo Horta consumaram, na noite desta segunda-feira, a vitória do Braga na receção ao Santa Clara, três dias depois do compromisso europeu com o Besiktas (triunfo por 1-2, na Turquia).

No jogo que encerrou a oitava jornada da Liga, a equipa de Ricardo Sá Pinto ganhou com relativa facilidade e o resultado até peca por escasso, tal a quantidade de oportunidades que Marco, o melhor em campo, negou com várias defesas.

Wilson Eduardo, aos 13 minutos, e Ricardo Horta, aos 13 minutos da segunda parte, foram os únicos capazes de bater o guarda-redes do Santa Clara.

Com este resultado, o Braga iguala os mesmos 11 pontos dos açorianos e ascende ao nono lugar da classificação.