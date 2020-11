Braga desmente ligação na transferência de Talisca para o Benfica

JN Hoje às 12:30 Facebook

SAD desmente ainda que tenha sido alvo de buscas em maio por causa da transferência do jogador brasileiro para a Luz.

Em comunicado, o Braga desmente qualquer ligação na transferência de Talisca para o Benfica, jogador brasileiro que chegou à Luz em 2014. "O SC Braga ou o seu presidente, António Salvador, não foram notificados de nada e não têm absolutamente nenhuma relação (direta ou indireta) com a transferência do jogador Talisca, do Bahia para o Benfica, em 2014", pode ler-se na nota oficial.

A SAD minhota também esclarece que "à data da transferência de Talisca para o Benfica, o advogado Bruno Macedo já não colaborava com o SC Braga como vinha a fazer em anos anteriores. Aliás, este claro e visível afastamento entre as partes começou a verificar-se em 2012... dois anos antes do negócio Talisca".

O clube presidido por António Salvador sublinha ainda ser "totalmente falso que a SC Braga, SAD tenha sido alvo de buscas em maio, ainda para mais relacionadas com a transferência de Talisca". O Braga mostra-se ainda disponível "para colaborar no sentido de aferir toda a verdade dos factos" com as autoridades competentes.