Braga dispensa Murillo ao Sp. Gijon

Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sp. Braga emprestou o avançado brasileiro Murilo aos espanhóis do Sp. Gijón até final da temporada, avançou esta sexta-feira o clube da segunda divisão espanhola, que fica com opção de compra.

"Murilo de Souza Costa, jogador brasileiro natural de São José do Norte, de 25 anos, e procedente do Sporting de Braga, chega cedido até 30 de junho de 2020, com uma opção de compra", comunicou o atual 14.º classificado da segunda Liga, na sua página oficial na Internet.

O extremo brasileiro, de 25 anos, deixa a equipa bracarense após uma época e meia, tendo somado apenas 14 jogos em 2018/2019, sem qualquer golo marcado.

"O clube deseja a Murilo as maiores felicidades para esta etapa da sua carreira", pode ler-se numa publicação na página oficial do emblema minhoto.