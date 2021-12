Braga disponibiliza testes gratuitos à covid-19

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:07 Facebook

O clube minhoto comunicou a decisão de forma a "minimizar os condicionalismos provocados pelas novas regras de acesso a recintos desportivos".

Na sequência do encontro da Liga Europa frente ao Estrela Vermelha, na quinta-feira às 20 horas, os arsenalistas vão disponibilizar testes à covid-19 gratuitamente, de forma a "minimizar os condicionalismos provocados pelas novas regras de acesso a recintos desportivos".

"O SC Braga informa que os testes antigénios realizados, entre quarta-feira e quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga serão gratuitos para todos os adeptos com bilhete válido para o jogo com o Estrela Vermelha e também para os detentores de Lugar Anual", pode ler-se no comunicado do clube.

Na quarta-feira os aficionados poderão testar-se das 9 horas às 19 horas e na quinta-feira das 9 horas às 17 horas, devendo apresentar o cartão de cidadão e bilhete para o jogo/cartão de sócio.

"A capacidade deste serviço é limitada e, por isso, solicita-se a todos os adeptos interessados que se desloquem ao local de testagem o mais rapidamente possível, cumprindo sempre com as normas de segurança previstas pela DGS. Após certificação de resultado negativo, será entregue ao titular uma pulseira, a qual servirá de comprovativo para uma entrada mais rápida e eficiente no Estádio Municipal de Braga, em dia de jogo".​