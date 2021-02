Braga disposto a contrariar "missão impossível" na decisão da eliminatória com a Roma

João Faria, em Roma Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa minhota decide nesta quinta-feira a continuidade na segunda prova europeia de clubes, ciente de que tem uma montanha bem alta para escalar. Mesmo se se alargar a pesquisa a todas as formações portuguesas, só o Sporting e por uma vez, foi capaz de virar uma derrota em casa por 0-2

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, não se dá por vencido e promete ir a jogo, nesta quinta-feira (20 horas, Sport TV1), frente à AS Roma, disposto a contrariar a tendência e a lutar pelo apuramento para os oitavos de final da Liga Europa até aos últimos segundos.

A meio da eliminatória dos 16 avos de final, a equipa minhota tem de ir atrás de uma desvantagem de dois golos, uma tarefa muito difícil, que já tentou encetar por duas vezes em anteriores participações europeias, ambas sem sucesso.

Em 1978/79, na segunda eliminatória da Taça UEFA, o Braga perdeu em casa por 0-2 com o West Bromwich Albion. Depois, em Londres, a equipa inglesa voltou a vencer (1-0) e alcançou a qualificação.

Trinta e três anos depois (2011/12), os arsenalistas voltaram a passar pelo mesmo, nos 16 avos de final da Liga Europa: derrota em casa por 0-2 frente ao Besiktas, seguida de triunfo minhoto em Istambul, mas por insuficiente 1-0. Os turcos, que curiosamente eram orientados por Carlos Carvalhal, atual técnico dos guerreiros do Minho, seguiram em frente.

No global da participação das equipas portuguesas nas competições europeias, em mais de seis décadas só por uma vez foi possível reverter uma derrota por 0-2, em casa, na primeira mão. Tal verificou-se em 2010/11, no play-off da Liga Europa, entre o Sporting e o Brondby. Depois de uma derrota em Alvalade, a equipa leonina anulou a desvantagem em Copenhaga e apontaria ainda um terceiro tento, precisamente ao minuto 90, por Yannick Djaló, acabando por vencer 3-0 e apurar-se para a fase de grupos da prova. Era treinador dos leões o português Paulo Sérgio, atual técnico do Portimonense.

PUB

Quase 11 anos depois, conseguirá o Sporting de Braga repetir o feito leonino de Copenhaga?