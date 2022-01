Braga diz que vitória em Alvalade surgiu "na base da crença"

João Faria Hoje às 17:02 Facebook

Arsenalistas exaltam a "grande personalidade" da equipa, no triunfo de sábado frente ao Sporting. O clube minhoto entende estar a colher frutos da aposta de vários jovens oriundos da Cidade Desportiva

O Sporting de Braga entende que a vitória (2-1) averbada no último sábado em Alvalade, em jogo da 19.ª jornada da Liga de futebol, deveu-se ao espírito competitivo da equipa, que mostrou crença, ambição e confiança para dar a volta a um jogo que não lhe começou bem, mas em que conseguiu operar a reviravolta, com o golo do triunfo a surgir aos 90+7, da autoria do jovem Gorby.

"A vitória saiu-nos da alma. Foi alcançada na base da crença, da ambição e da confiança de um grupo de jogadores", exulta o Braga, na newsletter semanal do clube,.

Na publicação pode ler-se que no triunfo em casa dos campeões nacionais, a equipa arsenalista mostrou "grande personalidade e, acima de tudo, uma atitude competitiva irrepreensível".

"A aposta no excelente trabalho desenvolvido na Cidade Desportiva conheceu neste jogo mais um capítulo que tanto nos orgulho", refere o Braga, realçando que o médio Gorby, de apenas 19 anos, "entrou aos 88 minutos para deixar o nome gravado a letras de ouro na história desta vitória".

"Mais do que o nosso presente, este é o nosso futuro", lê-se, ainda, na publicação, que se vira, já, para a receção de domingo (18 horas), ao Moreirense, jogo referente à 20.ª jornada da Liga. A propósito, o clube pede o apoio da massa associativa, que alegadamente, "será mais uma vez, fundamental, para que esta vitória em Alvalade seja replicada nos próximos jogos".