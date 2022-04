Braga é a equipa mais jovem da Champions e da Liga Europa

Formação arsenalista tem plantel com a média de idades mais baixa das duas competições europeias.

A filosofia do Braga em apostar em jovens está a ser cada vez mais evidenciada no panorama internacional e a garantir resultados. Este "modus operandi" dos minhotos tem marcado várias vezes o discurso do treinador Carlos Carvalhal, que frequentemente elogia os futebolistas mais novos e explica que a idade é apenas um número, interessando sobretudo a qualidade e entrega dentro de campo.

O Braga apresenta um plantel com uma média de idades de 23,65 anos, a mais baixa entre todos os clubes presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. De uma lista com 35 jogadores, apenas dez têm mais do que 25 anos, prova daquilo que tem sido o aproveitamento dos escalões de formação.