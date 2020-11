Braga é a equipa portuguesa com mais vitórias em Inglaterra na última década

João Faria, em Leicester Hoje às 12:13 Facebook

Minhotos, que esta quinta-feira discutem no reduto do Leicester a liderança do Grupo G da Liga Europa de futebol, triunfaram duas vezes em solo inglês, nos derradeiros 10 anos. Nenhuma formação lusa tem melhor registo por aqui.

O Sporting de Braga, que na noite desta quinta-feira (20 horas, SportTV1) discute no King Power Stadium, frente ao Leicester City, a liderança do Grupo G da Liga Europa, tentará alcançar em solo inglês a terceira vitória na última década, cimentando, assim, um registo sem paralelo, no futebol português.

Se, por exemplo, o F.C. Porto nunca venceu em Inglaterra e ainda há duas semanas foi batido pelo Manchester City embora em jogo de Champions, ao Braga já aconteceu de tudo nas deslocações a terras de Sua Majestade, desde duas goleadas sofridas por 6-0, a dois triunfos saborosos na última década.

Acabado de ser finalista vencido frente aos dragões, na final da Liga Europa, a equipa arsenalista, a 15 de setembro de 2011, venceu em Birmingham, por 3-1, com bis de Hélder Barbosa e um golo de Lima.

Mais recentemente, no arranque da fase de grupos da Liga Europa da época passada, novo êxito braguista em Inglaterra: 1-0 no reduto do Wolverhampton, com golo de Ricardo Horta, que esta noite é uma das baixas de vulto do Braga, por se encontrar lesionado.

Os arsenalistas tiveram ainda momentos bem positivos em solo inglês, como o empate em Anfield Road, com o Liverpool (0-0), após o triunfo por 1-0 na pedreira, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa (2010/11).

Na última década, apenas o Benfica e por uma vez, venceu em Inglaterra. Foi em 2013/14, nos oitavos de final da Liga Europa, com triunfo das águias por 3-1 frente ao Tottenham, com bis de Luisão e um tento de Rodrigo.