Braga é a quinta equipa lusa nos "quartos" das provas europeias

O Braga tornou-se, esta quinta-feira, na quinta equipa portuguesa a conseguir três presenças em quartos de final de competições europeias, replicando os três grandes e o Vitória de Setúbal.

A formação de Carlos Carvalhal selou a presença nos "quartos" da Liga Europa, ao eliminar os franceses do Mónaco, com um empate 1-1 em França, depois da vitória caseira por 2-0.

Desta forma, os minhotos, que cumprem a 23.ª participação nas provas da UEFA, repetiram o que já havia conseguido na mesma prova em 2010/11, liderados por Domingos Paciência, e em 2015/16, sob o comando de Paulo Fonseca.

Em 2010/11, os arsenalistas chegaram mesmo à final, perdida em Dublin para o F. C. Porto, por 1-0, com um tento de Radamel Falcao, e, em 2015/16, tombaram nos "quartos", face ao Shakhtar Donetsk (1-2 em casa e 0-4 em Lviv).

Com o apuramento desta quinta-feira, o Braga isola-se no quinto lugar do ranking luso, deixando para trás o Boavista (duas) e colocando-se a uma presença nos "quartos" do Vitória de Setúbal, presentemente perdido na Liga 3.

Ausentes das competições europeias desde 2008/09, os sadinos conseguiram as quatro presenças nos quartos de final no espaço de seis épocas, entre 1968/69 e 1973/74.

O Vitória de Setúbal esteve nos "quartos" da Taça das Cidades com Feiras em 1968/69 e 70/71 e da Taça UEFA, a sua sucessora, em 72/73 e 73/74, sendo afastado por Newcastle, Leeds, Tottenham e Estugarda, respetivamente.

Os bracarenses podem, a partir da próxima época, partir em busca dos sadinos, sendo que os três grandes são, pelo contrário, inalcançáveis.

O Benfica logrou esta época o apuramento para os quartos de final da Champions, ao superar o Ajax nos "oitavos", e vai para a 32.ª presença, enquanto o F. C. Porto pode selar ainda esta quinta-feira, em Lyon, um 20.º apuramento, na Liga Europa.

No terceiro lugar, segue o Sporting, que já esteve 10 vezes em quartos de final, a última em 2017/18, na Liga Europa, sendo afastado nessa fase pelo Atlético de Madrid.