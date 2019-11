Braga e Liga de Clubes de costas voltadas

JN Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga emitiu, esta sexta-feira, um comunicado no qual refere que "estranha o ímpeto com que a Liga Portugal tem atacado a questão do IVA" e deixa o reparo "que não se associa à campanha prevista para este fim de semana, por entender que coloca o enfoque num tema avulso".

Na nota à Imprensa, o Braga recorda uma reunião realizada a 17 de outubro com vista à sustentabilidade e crescimento do futebol português. O emblema minhoto lamenta que tenha sido dada prioridade a um assunto que "desvia o foco do essencial para o acessório". Em causa está a proposta da Liga em reduzir o IVA de 23% para 6% no desporto.

Eis a nota de imprensa:

Como é do conhecimento público, foi realizada a 17 de outubro uma reunião promovida pela Federação Portuguesa de Futebol para apresentação e debate de uma agenda com vista à sustentabilidade e ao crescimento do futebol português. Os temas e as propostas analisados resultam de um entendimento com os clubes e com a Liga Portugal, percebendo-se também a urgência de envolver os poderes públicos para a implementação de medidas que salvaguardem a evolução deste sector de atividade.

Da referida reunião também resultou a constituição de grupos de trabalho com vista à concretização das medidas propostas, sendo um deles dedicado à área regulatória e fiscal. Este grupo pretende implementar muitos dos pontos já trabalhados no âmbito do G15, nomeadamente no que concerne à carga fiscal sobre os jogadores (IRS), bem como o regime de tributação das sociedades desportivas (IRC) e a descida do IVA dos 23% para os 6%, para além de outras medidas como a alteração do regime jurídico dos acidentes de trabalho aplicável aos jogadores e do qual resultam encargos incomportáveis em termos de seguros.

Como é facilmente compreensível, está em causa um conjunto de medidas que serão revolucionárias para o futebol português e para o seu modelo de negócio, sendo fulcral que a voz conjunta da Federação, da Liga e dos clubes se faça ouvir para a consecução das propostas e para o sucesso de uma autêntica mudança que beneficie as competições, os clubes e os jogadores, permitindo a retenção de talento e garantindo assim melhor futebol para os adeptos.

Neste quadro, o SC Braga estranha o ímpeto com que a Liga Portugal tem atacado a questão do IVA e informa que não se associa à campanha prevista para este fim de semana, por entender que ela coloca o enfoque num tema avulso, cuja importância para os clubes e para os adeptos é muito relativa e que não tem impacto estrutural no crescimento do futebol português.

O SC Braga entende que a descida do IVA sobre os espectáculos desportivos deve integrar o conjunto de medidas na área fiscal e regulatória, mas reforça que a campanha mediática que a Liga Portugal tem encetado é uma manobra de distração que desvia o foco do essencial para o acessório e que retira força a um projeto estrutural e conjunto que, esse sim, será uma revolução para o desporto português e que por isso mesmo deve unir todos os clubes e todas as estruturas do nosso futebol.