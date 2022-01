Braga em Alvalade para lutar contra registo inédito esta época

Vasco Samouco Hoje às 20:24 Facebook

Frente ao Sporting, no próximo sábado, a equipa de Carlos Carvalhal tenta evitar o terceiro jogo consecutivo sem ganhar no campeonato, algo que nunca aconteceu na época de 2021/22.

Depois de um empate e uma derrota, os braguistas vão entrar em Alvalade na pior sequência pontual da Liga. Esta época, a equipa de Carlos Carvalhal nunca conquistou apenas um ponto após uma série de dois jogos, mas perder, no sábado, frente ao Sporting significará ainda outro registo negativo e inexistente: estar três jornadas consecutivas sem ganhar.

Deste modo, o duelo com o campeão ganha contornos ainda mais delicados, acentuados, também, pelo facto de um novo resultado negativo abrir a possibilidade de outras equipas se aproximarem do quarto lugar. Para não correr esse risco, o Braga tem que derrotar o Sporting e, assim, escapar à pior sequência de resultados no campeonato.