JN Ontem às 23:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga cedeu esta noite de sexta-feira um empate sem golos no recinto do Famalicão e quedou-se pela quarta posição na tabela, ultrapassado pelo Sporting, após a conclusão da 27.ª jornada da Liga.

Após o triunfo no dia anterior do conjunto leonino, a equipa de Custódio Castro precisava de vencer o segundo dérbi minhoto do dia, para se manter taco-a-taco na classificação, mas com a igualdade ficou, agora, dois pontos da equipa comandada por Rúben Amorim.

Os bracarenses fizeram tudo na segunda parte para saírem com os três pontos, contudo os famalicenses, quintos classificados, também mostraram argumentos e dificultaram a missão.

Terminada a ronda, a equipa orientada por João Pedro Sousa manteve-se a três pontos do quarto lugar do Sp. Braga.

Veja o resumo do Famalicão-Sp. Braga: