Braga empresta Bruno Viana a clube russo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Defesa central vai jogar no Khimki até ao final da temporada.

O Braga emprestou o defesa central Bruno Viana ao Khimki, atual último classificado do campeonato russo, até ao final da temporada, anunciou esta quarta-feira o clube arsenalista. O brasileiro fica com uma opção de compra, que poderá ser acionada no final da época.

Bruno Viana esteve o ano passado emprestado ao Flamengo, tendo sido afastado do plantel bracarense em fevereiro do ano passado por, alegadamente, ter demonstrado falta de empenho e dedicação. Ficou inclusive a treinar com a equipa B minhota até sair para o Brasil.