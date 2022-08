Braga empresta Mario González aos belgas do OH Leuven

Avançado espanhol chegou ao clube arsenalista na temporada passada onde realizou 25 jogos.

Mario González foi emprestado ao OH Leuven até ao final da presente temporada, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto. O clube belga fica com uma opção de compra de 2,750 milhões de euros, num negócio que rende ao Braga 250 mil euros no imediato.

O atacante foi contratado ao Villarreal no início da época passada a troco de 1,5 milhões de euros, com o clube espanhol a ficar com 25% de uma mais-valia numa futura transferência, que poderá ser usufruída já no final desta temporada, caso o OH Leuven acione a opção de compra.

Na época passada, Mario González realizou 25 jogos pelo Braga, tendo marcado quatro golos e feito quatro assistências, até ser cedido ao Tenerife, onde marcou sete golos em 20 partidas. Em 2022/23 não disputou nenhum encontrou pelos arsenalistas e vai agora rodar no campeonato belga.